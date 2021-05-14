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Kastamonu’da bayram günü yangın faciası: 1 ölü
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Ramazan Bayramının ikinci günü çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 14.05.2021, 14:23
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Ramazan Bayramının ikinci günü çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Dağbelören Köyü Demirci Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında o esnada evde bulunan engelli Hamdi Demir’in hayatını kaybettiği öğrenildi.İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın bölgesine sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.