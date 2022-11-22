Kastamonu’da ambulans devrildi: 3 yaralı

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans orta refüje devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, Kastamonu D030 karayolu Aşağı Diphan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Araç istikametinde seyir halinde olan Tolga T. idaresindeki 37 ABJ 530 plakalı ambulans, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Tolga T. ile Mehmet Ali B. ve Serkan Ö. isimli sağlık çalışanları yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ambulansın Araç ilçesinden Kastamonu’ya hasta götürdükten sonra tekrar ilçeye dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.