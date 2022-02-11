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Kastamonu’da AFAD ve UMKE zamanla yarıştı

Kastamonu’da Ulusa Medikal Kurtarma Ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde yürüttükleri çalışmalar neticesinde il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle köylerde mahsur kalan 67 hastaya ulaşarak kurtardı.

Asayiş 11.02.2022, 21:32
Kastamonu’da AFAD ve UMKE zamanla yarıştı

Kastamonu’da Ulusa Medikal Kurtarma Ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde yürüttükleri çalışmalar neticesinde il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle köylerde mahsur kalan 67 hastaya ulaşarak kurtardı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 19 Ocak’tan bu tarafa etkili olan kar yağışı ile birlikte köylerde mahsur kalan ve rahatsızlıkları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan 30 vatandaşın yardımına karla mücadele ekipleri, AFAD ve UMKE ekipleri yetişti. Ekipler kar üstü paletli araçların da yardımıyla köylere ulaştı ve hastaları en yakın sağlık kuruluşlarına nakletti.

2 metre kar kalınlığında 30 vatandaşın imdadına yetişildi

İnebolu ilçesine bağlı Atabeyli köyünde yaşanan olaya Özel İdare ekipleri, AFAD ve UMKE ekipleri, 6 saatlik çalışmanın sonucunda paletli ambulans ile ulaştı. Ekipler, hastayı evinden alarak İnebolu Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı. Yine ilçeye bağlı Hürmetli köyünde yaşlı bir hastaya arazili araç ile ulaşılarak karayoluna sevk edildikten sonra ambulans ile hastaneye yetiştirildi. Kuzluk köyünde hamile bir vatandaşın ayağı kayması sonucu düştü. Yaralanan hamile kadın, 7 saatlik ekiplerin çalışması soncunda köye ulaşılarak kar ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Göçkün köyünde rahatsızlanan 4 yaşındaki bebeğe, 4 saatte kar ambulansı ile ulaşılarak hastaneye gönderildi. Sakalar köyünde de yaşlı hasta sedye ile taşınarak ambulansa alındı ve buradan da hastaneye ulaştırıldı. Göçkün köyünde kanser hastası olan bir vatandaşa 4 saat sonra ekiplerin karlı mücadelesinin ardından ulaşılarak hastaneye sevk edildi. Gökçevre köyünde de hasta ve cenaze için geceden sabaha kadar ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. Hamit köyünde cenaze nedeni ile karla mücadele ekipleri geceden sabaha kadar çalışmalarını sürdürerek cenazeye ulaşım sağladı ve cenaze arazili pikap ile alınarak hastanede yıkandıktan sonra tekrardan köyüne defin işlemleri için bırakıldı. Karabey köyünde 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler hastaya ulaştı. Karşıyaka köyünde 7 saat çalışmanın ardından yaşlı hastaya ulaşılarak hastaneye sevk edildi. Belören köyünde iş makinası ile bir hasta vatandaşa 3 saatlik çalışmanın sonucunda ulaşılarak hastaneye kaldırılması sağlandı. Salcıoğlu köyünde yaşlı bir hasta, 6 saatlik özel idarenin çalışması sonucu evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Karabey köyü İnanlı Mahallesi’ndeki bir hasta, kar ambulansı ile kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Belen köyünde de cenaze için ekipler iş makineleri ile 3 saatte ulaşım sağlandı. Çaydüzü köyünde 3 gün cenaze için yol çalışması yapılarak cenazeye ulaşıldı. Özbaşı köyünde 7 saatlik çalışma sonrasında hastaya ulaşılarak hastaneye sevki gerçekleştirildi. Şamalı köyünde de 2 kere farklı günlerde hamile iki kadın evlerinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Ulu köyünde rahatsızlanan hasta, özel idare ekiplerinin çalışması neticesinde evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Aktaş köyünde 3 gün süren çalışma neticesinde hastaya ulaşıldı ve hastaneye sevki sağlandı. Ayrıca İkiyaka, Uğrak, Taşoluk, Yaztepe, Durupınar, İkizler, Kuzluk, Eren Yolu gibi köyler başta olmak üzere rahatsızlanan ya da cenazesi ya da ilaç ihtiyacı olan vatandaşlarında talepleri karşılandı. Bu kapsamda toplamda 30 vatandaş, karla mücadele ekiplerince mahsur kaldıkları yerden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

İl genelinde 67 hasta kurtarıldı

15-29 Ocak tarihlerinde toplam yoğun kar yağışı sebebiyle köylerinde mahsur kalan 67 hastaya ulaşan UMKE ve AFAD ekipleri, toplamda da 5 bin 526 kilometre yol kat etti. Özellikle Ocak ayının ortalarından itibaren etkili olan kar yağışıyla birlikte zaman zaman 700’ün üzerine kadar çıkan kapalı köy yolu sayıları; 112 Acil Sağlık Ekipleri’nin de köylere ulaşmasına engel oldu. Zorlu şartlarda hastalara ulaşılması için büyük mücadele gösteren Kastamonu UMKE ve AFAD ekipleri, gerçekleştirdikleri iş birliğiyle yolları kapalı köy yollarına ulaştı. Kar yağışının başladığı 15 Ocak’tan 29 Ocak tarihine kadar toplamda 150 personelle sahada ve koordinasyonda çalışan UMKE ekipleri, toplam 67 hastaya ulaştı. Envanterlerinde bulunan 6 araçla; 12 bin 580 dakika operasyon süresine sahip olan Kastamonu UMKE, AFAD ekipleriyle birlikte Bozkurt’ta 17, Şenpazar’da 9, İnebolu’da 22 hastaya ulaştı.

Ekipler, AFAD’a ait kar üstü paletli aracın yanı sıra Scam Ambulansı ile UMKE Snowtrack aracından da yararlandı.

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