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Kastamonu’da 996 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsa ait evde yapılan aramalarda 996 adet uyuşturucu hap ele geçildi.

Asayiş 19.05.2021, 13:29
Kastamonu’da 996 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde jandarma ekiplerince bir şahsa ait evde yapılan aramalarda 996 adet uyuşturucu hap ele geçildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ortak istihbarat çalışmaları neticesinde, A.Y. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 996 adet uyuşturucu veya uyarıcı maddesi olan hap ele geçildi. Olayla ilgili olarak A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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