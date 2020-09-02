Kastamonu’da 500 hektarlık ormanlık alanda yangın çıktı
KASTAMONU’DA YAKLAŞIK 500 HEKTARLIK ORMANLIK ALANDA YANGIN BAŞLADI. RÜZGARINDA ETKİSİYLE GİDEREK BÜYÜYEN YANGIN, YERLEŞİM YERLERİNİ DE TEHDİT ETMEYE BAŞLADI. YANGINA HEM KARADAN HEM DE BİR YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR.
Kastamonu’da yaklaşık 500 hektarlık ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Yangına hem karadan hem de bir yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 500 hektarlık bir ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. İhbar üzerine yangına Taşköprü ve Kastamonu itfaiye ekipleri ile Kastamonu ve Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile çevre ilçelerde çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Giderek büyüyen yangına ayrıca bir yangın söndürme uçağı da destek veriyor. Halen devam eden yangının söndürülmesi için hem karadan hem de havadan ekipler müdahale ediyor.
Öte yandan yangından etkilenen bazı vatandaşlara da olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.
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