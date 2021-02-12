Son Dakika
Ticaret Bakanlığı, mobilyacıların MDF, kontrplak, sünger, boya sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi
Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Kastamonu’nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Asayiş 12.02.2021, 07:16
2
Merkez üssü Kastamonu’nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre merkez üssü Kastamonu’nun Karamikmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi ayakta olan vatandaşlar hissetti. Ekipler, depremin merkez üssü olan köye doğru hareket etti. Hasarın meydana gelip gelmediği yönünde çalışmalar sürüyor.