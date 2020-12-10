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Kastamonu’da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 10.12.2020, 11:33
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Kastamonu’da 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre İnebolu İlçesine bağlı Evrenye köyünde sabah saatlerinde Şerife Arslan ve ailesinin oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahipleri ise yanan evlerini gözyaşları içinde izledi. Dumandan etkilenen bir kişinin ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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