Son Dakika
Kastamonu’da 2 bin 200 kök kenevir ele geçirildi
KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, KASTAMONU’NUN SEYDİLER İLÇESİNDE TARLAYA EKİLMİŞ HALDE 2 BİN 200 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 08.09.2020, 12:27
2
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde tarlaya ekilmiş halde 2 bin 200 kök kenevir ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler ilçesine bağlı Çırdak köyünde ikamet eden S.A. isimli şahsın kendisine ait arazide yasa dışı kenevir ektiğini tespit etmeleri üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevir bitkileri imha edilirken, olayla ilgili S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2020
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:31
|Öğle
|13:07
|İkindi
|16:42
|Akşam
|19:33
|Yatsı
|20:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25