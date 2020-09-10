banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Pandemide evde yapılan eserler gün yüzüne çıkıyor
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Dünya İlk Yardım Günü’nün teması pandemi
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Kastamonu’da 18 madencinin testi pozitif çıktı

KASTAMONU’NUN HANÖNÜ İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL BİR BAKIN MADENİNDE ÇALIŞAN 18 İŞÇİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI.

Asayiş 10.09.2020, 11:37
3
Kastamonu’da 18 madencinin testi pozitif çıktı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren özel bir bakın madeninde çalışan 18 işçinin testi pozitif çıktı.

Hanönü ilçesinde özel bir bakır madeninde çalışan işçilerden 18’inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bazı işçilerin rahatsızlanması üzerine Hanönü’nde faaliyet gösteren bakır madeni işletmesi, işçilere test uygulama kararı aldı. Yapılan testlerde madende çalışan işçilerden 18’nini koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Test çalışmalarının başladığını ve şu anda 18 işçinin testinin pozitif çıktığını söyleyen İşletme Müdürü Lain Anderson, yazılı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “İşçilerimize yönelik testlerimiz bugün ve yarın da devam edecek. Firmada müteahhit çalışanları ile birlikte 289 kişi test edilmiştir. Test uygulaması bugün ve yarın da devam edecektir. Dün yapılan testlerden 170 testin sonucu alınmış ve 3 kişinin daha test sonucu Kovid-19 pozitif çıkmıştır. Daha öncekilerle birlikte şu an toplamda 18 pozitif Kovid-19 vakası vardır. Vakalardan 17’si maden müteahhidinde çalışmaktadır. Çalışanlarımız PCR testinden kaçınmak istiyorlarsa, maskelerini doğru şekilde takmalı, sosyal mesafeyi korumalı ve düzenli olarak el hijyenlerini sağlamalıdırlar. Maske takmamanın sonucu hepimiz için daha sık PCR testi olacaktır, bu yüzden burnunuzu ve ağzınızı tamamen örterek, maskenizi doğru şekilde takınız”.

Yorumlar (0)
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2020
İmsak 05:05
Güneş 06:33
Öğle 13:06
İkindi 16:40
Akşam 19:29
Yatsı 20:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0