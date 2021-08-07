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Kastamonu’da 150 ton saman balyası alev alev yandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan yaklaşık 150 tonluk saman balyası, küle döndü.

Asayiş 07.08.2021, 11:15
Kastamonu’da 150 ton saman balyası alev alev yandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan yaklaşık 150 tonluk saman balyası, küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya’da İncesu mevkiinde bulunan bir arazide bulunan yaklaşık 150 ton saman balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, saman balyalarında çıkan yangının etrafa sıçramaması için çalışma yürüttü. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildi.
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