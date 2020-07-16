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Kastamonu’da 103 parça tarihi eser ele geçirildi
KASTAMONU’NUN DADAY İLÇESİNDE 103 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 16.07.2020, 17:49
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Kastamonu’nun Daday ilçesinde 103 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahsa adli işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Daday ilçesinde ikamet eden bir şahsın elinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve şahsın bu eserleri satmaya çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine şahsın evinde yapılan aramada içerisinde sikke, yüzük ve metal parçalarının da bulunduğu toplamda 103 parça tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Şüpheli 1 şahsa 2683 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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