Kastamonu Valiliği’nden düğün salonundaki zehirlenme olayıyla ilgili açıklama:

Kastamonu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Devrekani ilçesindeki gaz sızıntısından 45’i çocuk 107 vatandaşından etkilendiği duyuruldu.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde bulunan bir düğün salonunda sızan gaz sebebi ile 107 vatandaş hastanelik olmuştu. Konu ile ilgili Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada olaydan etkilenen vatandaşların 45’inin çocuk olduğu duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada, “17 Kasım 2022 tarihinde, saat 20.00 sularında, Devrekani İlçesinde bulunan Eser Düğün Salonunda bulunan davetliler, saat: 20.30 saatleri civarında mide bulantısı, kusma, geniz yanması baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetlerle sağlık tesislerimize başvurmaya başladılar. Başvuran kişilerin tamamının aynı düğün salonunda bulundukları tespit edilmiş olup, tıbbi değerlendirmelerde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi uyanmıştır. Kişilerin yemek ikram almadıkları, ortak su kaynağından içmedikleri, salona girdiklerinde gaz kokusu aldıklarını beyan ettikleri anlaşılmıştır. Bahsi geçen olaydan 62 yetişkin, 45 çocuk olmak üzere toplamda 107 vatandaşımız etkilenmiştir. Devrekani ve Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesinde tetkik ve tedavileri yapılan vatandaşlarımız taburcu edilmişlerdir. Ancak 1 vatandaşımız tedavi amaçlı olarak Ankara’ya sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi.