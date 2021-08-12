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Kastamonu'da binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasında

Kastamonu'da yaşanan sel sonucu bir binanın yıkılma anı böyle görüntülendi.

Asayiş 12.08.2021, 09:36
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