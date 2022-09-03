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Kastamonu Belediyesi’nden ‘evlerinizden çıkmayın’ uyarısı
Kastamonu Belediyesi, etkili olan sağanak yağış sebebiyle vatandaşları, acil durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyardı.
Asayiş 03.09.2022, 21:39
Kastamonu Belediyesi, etkili olan sağanak yağış sebebiyle vatandaşları, acil durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyardı.
Kastamonu’da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kastamonu Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan yapılan açıklamada, vatandaşlar acil durum olmadıkça evlerinden çıkmamaları noktasında uyarıldı. Yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz aşırı yağışlardan dolayı zaruri durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmamanızı ve zemin katlardan ayrılmanızı önemle rica ederiz. Ekiplerimiz yoğun yağış sonucu meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
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