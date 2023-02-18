Kastamonu AFAD ekipleri, apartmanda buldukları para, döviz ve ziynet eşyalarını polise teslim etti

Kastamonu’dan deprem bölgesine giden ve Kahramanmaraş’ta yürütülen arama kurtarma çalışmalarında görev alan Kastamonu AFAD ekipleri, bir apartmanın enkazında bulduğu para, döviz ve ziynet eşyalarını tutanak karşılığında polise teslim etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek vermek için Kastamonu’dan deprem bölgesine giden Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kahramanmaraş’ta il merkezinde bulunan Beyaz Saray Apartmanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Beyaz Saray Apartmanında arama kurtarma çalışmalarına devam eden Kastamonu AFAD ekibi, enkaz altında çanta içerisinde bir miktar para, döviz ve ziynet eşyası buldu. Buldukları para, döviz ve ziynet eşyasını muhafaza altına alan Kastamonu AFAD ekipleri, buldukları para, döviz ve ziynet eşyalarını tutanak karşılığında polis ekiplerine teslim etti.

Bulunun ziynet eşyaları arasında 1 adet kiralık kasa sözleşmesi evrakları, 1 adet apartmana ait aidat makbuzu, 15 adet 200 TL’lik banknot, 11 adet 20 TL’lik banknot, 8 adet 10 TL’lik banknot, 2 adet 5 TL’lik banknot, 3 adet 200 avro banknot, 3 adet 100 avro banknot, 5 adet 50 avro banknot, 3 adet 20 avro banknot, 2 adet 10 avro banknot, 60 adet 100 dolar, 6 adet 50 pound banknot, 400 adet 20 pound banknot, 10 adet çeyrek altın ile gram altın, zincir ve kolye gibi çeşitli ziynet eşyaları olduğu öğrenildi.