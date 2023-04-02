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Kastamonu açıklarında sürüklenen yük gemisi karaya oturdu
Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında kuru yük gemisi, sürüklenerek karaya oturdu.
Asayiş 02.04.2023, 15:40
Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında kuru yük gemisi, sürüklenerek karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre, Yunanistan’ın Pire Limanından Gürcistan’ın Poti Şimanına giden Antigua Barbuda bayraklı Maren adlı konteyner gemisi, Kastamonu’nun Cide Alayazı köyü mevkiinde sürüklenerek karaya oturdu.
Gemide bulunan personelin ihbarı üzerine İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri geminin olduğu bölgeye giderek tedbir aldı. Geminin çekilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.