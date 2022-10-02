Kaş’taki orman yangınına 4 uçak, 3 helikopter müdahale ediyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Yangın, Kaş’a bağlı Sarıbelen Mahallesi Erengediği mevkiinde bulunan makilikte saat 15.00 sıralarında çıktı. Bölgeden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz olmak üzere 4 uçak, 3 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan karadan müdahalesi devam ediyor.

(EG-