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Kaş’taki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahaleyle söndürüldü

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu söndürüldü.

Asayiş 09.09.2021, 17:51
Kaş’taki orman yangını havadan ve karadan yoğun müdahaleyle söndürüldü

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu söndürüldü.


Yangın, Kaş ilçesine bağlı Palamut Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda yayılırken, alevler çevredeki sera ve yerleşim yerlerini de tehdit etti. İhbarın üzerine olay yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 3 helikopter, çok sayıda arazöz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun mücadele sonucu alevler kontrol altına alındı.


Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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