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Kaş’taki makilik yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etsisiyle dağılan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Asayiş 21.06.2022, 23:46
Kaş’taki makilik yangını 2 saatte kontrol altına alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etsisiyle dağılan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi Çayağzı mevkiinde sazlık ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Kaş Orman İletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arazözleri ve Kaş Belediyesi su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale edildi. Yangın 2 saat sonunda kontrol altınına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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