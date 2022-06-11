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Kaş’ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Asayiş 11.06.2022, 14:45
Kaş’ta çıkan orman yangını kısman kontrol altına alındı

Antalya’nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi’nde sabah saatlerinde başlayan orman yangınına 3 uçak, 3 helikopter 8 arazöz ile müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında yaklaşık 3 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

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