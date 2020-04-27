Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNCEL GENEL EKONOMİ LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR POLİTİKA
BİST
100834
ALTIN
382.848
DOLAR
6.9918
STERLİN
8.6960
EURO
7.5692

Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk

GAZİANTEP'TE 4 KİŞİLİK AİLENİN MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ KASKSIZ VE TEDBİRSİZ YOLCULUĞU ‘BU KADAR DA OLMAZ’ DEDİRTTİ.

Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk

GAZİANTEP'TE 4 KİŞİLİK AİLENİN MOTOSİKLET ÜZERİNDEKİ KASKSIZ VE TEDBİRSİZ YOLCULUĞU ‘BU KADAR DA OLMAZ’ DEDİRTTİ.

27 Nisan 2020 Pazartesi 17:05
2 Okunma
Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk

Gaziantep’te 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki kasksız ve tedbirsiz yolculuğu ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Gaziantep’te trafik yoğunluğu yaşanırken, yandan sepetli motosikletiyle kent merkezinde 2 çocuğuyla birlikte hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen aile pes dedirtti. Korona virüse karşı verilen mücadelede alınan tedbirleri ve trafik kurallarını hiçe sayan aile kameraya yansıdı. Tedbirsiz aile motosikletle kırmızı ışıkta geçerek kazaya da davetiye çıkardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 bin TL’lik havlu çalan 4 kişi tutuklandı
14 bin TL’lik havlu çalan 4 kişi tutuklandı
Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası
Ankaralı sanatçıların balkon konseri kavgası
Traktör ile ağaç arasında sıkışan adam hayatını kaybetti
Traktör ile ağaç arasında sıkışan adam hayatını kaybetti

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim