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Kasksız motosiklete bindi hayatı kabusa döndü

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 2016 yılında motosiklet kazasında bir ayağını, kafasının sağ kısmını kaybeden ve belden aşağısı felç olan motosiklet sürücüsü Ali Uysal’ı evinde ziyaret etti. Uysal motosiklet sürücülerini kask takmaları için uyarırken, “Kazadan sonra belden aşağısını hissetmiyorum, ayağımın biri ve yüzümün yarısı ile sağ gözüm yok. Kask takmadığım için bu hale geldim" dedi.

Asayiş 12.05.2022, 12:43
Kasksız motosiklete bindi hayatı kabusa döndü

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 2016 yılında motosiklet kazasında bir ayağını, kafasının sağ kısmını kaybeden ve belden aşağısı felç olan motosiklet sürücüsü Ali Uysal’ı evinde ziyaret etti. Uysal motosiklet sürücülerini kask takmaları için uyarırken, “Kazadan sonra belden aşağısını hissetmiyorum, ayağımın biri ve yüzümün yarısı ile sağ gözüm yok. Kask takmadığım için bu hale geldim" dedi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, 2016 yılında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi kavşağında kum kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada bir ayağı ile kafasının sağ kısmını kaybederek belden aşağısı felç olan motosiklet sürücüsü Ali Uysal’ı evinde ziyaret etti.

Ziyarette, içinde bulunduğumuz haftanın trafik haftası olduğunu hatırlatan Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, “Trafik kazalarından sonra senin durumuna gelen insanların hem bir örneğini göstermek, hem de senden bu konuyla ilgili söyleyeceğin bir şey varsa dinlemek için geldik” diye konuştu.

“Kask takmadığım için bu hale geldim”

Yaklaşık 6 yıldır yatağa mahkum olduğunu belirten trafik kazası mağduru Ali Uysal, “Arkadaşlar, benim halimi görüyorsunuz, 2016 yılından bu yana yatıyorum. Kasksız motora binmeyin, bakın benim halimi görüyorsunuz, 6 yıldır yatıyorum, Allah kimseyi yatağa düşürmesin, çok zor. Kaza günü motosikletimle yaklaşık yarım saat yol geldim, evime 5 dakikadan daha az yolum kalmıştı. Bir kaza yaptım, suç karşı tarafta idi ve bu hale geldim. Kafamda kask yoktu, açık açık söyleyeyim. Kask takmadığım için bu hale geldim, yüzüm yara bere içerisinde ve çaresi yok. Kazadan sonra belden aşağısını hissetmiyorum, ayağımın biri ve yüzümün yarısı ile sağ gözüm yok. Motosiklete kesinlikle kask olmadan binmeyin. Benim halimi görüyorsunuz. Yatağa mahkum kaldım, inşallah beni dinlersiniz” dedi.

“Yardım ve destek bekliyorum”

Yüzünün eski haline geri dönmesini arzuladığını vurgulayan kazazede Uysal, “Yüzümün eski haline gelebilmesi için büyüklerimin destek ve yardımlarını bekliyorum. Herkesten yardım etmelerini istiyor ve bekliyorum. Belki bir çaresi bulunur da yüzüm eski haline döner. Ayrıca yürümemem de sebep olurlar ve yürütürler inşallah. En son kış ayından önce yaklaşık 5 ay önce bahçeye çıkarak güneş yüzü gördüm, evden değil ablamın ve kardeşimin yardımı olmadan yataktan dışarı çıkamıyorum.” diye konuştu.

Yürüyemeyen annesi Arife ile kazazede kardeşine bakan abla Rabia Uysal ise akülü engelli araçları olduğunu ancak yardım almadan tek başına bindiremediğini söyledi.

Abla Uysal, “Oğlan kardeşim evde olursa beraber çıkarıyoruz. O olmadığı sürece tek başıma ben yataktan kaldıramıyorum. Haftada bir erkek kardeşimle birlikte arabasına bindirip, diğer odada banyosunu yaptırıyoruz. Ama tek başıma ben kaldıramıyorum. Benim evim ayrı, bu evde annem ve sakat olan kardeşim kalıyorlar. Ben hem anneme hem de kardeşime bakmaya geliyorum. Annem zaten kendisi bakıma muhtaç, parkinson hastası ve yürüyemiyor. Destek olmadan kaldıramıyorum. Gönül ister ki her gün onu bahçeye çıkarı dolaştırayım, havalandırayım birkaç saat ama tek başıma yapamıyorum. Doğayı ve dağlarda dolaşmayı seven kardeşimi arada Şarzlı engeli aracımızla pikniğe götürüyoruz. Diğer kardeşimin de çalışmaya ihtiyacı var, yaşam mücadelesi içerisinde. O da birkaç ay sonra evlenecek, düğün hazırlığı içerisinde. Hafta sonunda denk getirdik mi, dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Emniyet kemerimizi ve kaskımızı mutlak suretle takalım"

Trafik Haftası çerçevesinde il genelinde birçok faaliyet yapıldığını kaydeden Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, “Ali kardeşimiz de 2016 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra vücut uzuvlarının büyük çoğunluğunu kaybettiğini öğrendik. Kendisini daha önce de ziyaret etmiştik. Trafik haftası çerçevesinde ziyaret ederek, trafikte araç kullananların daha dikkatli kullanmalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, kasksız araç kullanmamalarını, trafik kurallarına harfiyen riayet etmelerini istiyoruz. Çünkü, sonuçları gerçekten telafi edilebilir olmayan tarzda sonuçlarla karşılaştığımızı burada gördük. Elimizden geldiği kadar ona yardımcı olmak istiyoruz. Ablası bakıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, Allah ondan razı olsun diyoruz. Emniyet kemerimizi ve kaskımızı mutlak suretle takalım diyoruz” dedi.

Ziyarette Akgedik Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Baykarlar ile Trafik Tescil ve Bölge Trafik Şube Müdürleri ile trafik polisleri de hazır bulundu.

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