Kasksız motosiklet sürücüsü saniyelerle ölümden döndü

Antalya’da otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında kask takmayan motosiklet sürücüsü, şans eseri kazayı kolunda ve ayağındaki küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametinden Yapay Şelale istikametine gitmekte olan Gülsüm Sueda Şenol’un kullandığı 07 LKV 67 plakalı otomobil, yolun sağında seyir halindeki Ömer Uşma’nın kullandığı 07 APN 988 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan Ömer Uşma, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaskı bulunmayan sürücü şans eseri kazayı yaralı olarak atlatırken, kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.