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Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden öndü, yardımına vatandaşlar koştu

ANTALYA'DA REFÜJEKİ PALMİYEYE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Asayiş 13.10.2020, 14:32
Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden öndü, yardımına vatandaşlar koştu

Antalya’da kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü, düşerken kafasını palmiye ağacına çarptı. Başında kask bulunmayan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi’nde meydana geldi. Hisar Caddesi istikametinden Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Emre Çetin’in kullandığı 07 BHS 09 plakalı motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Sürücü motosikletten düşerken, kafasını refüjde bulunan palmiyeye çarptı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsünün motosikletiyle birlikte yoldan çıkması ve sürücünün kafasını palmiyeye vurması kaydedildi.

Kafasında kask bulunmayan ve hareketsiz yerde yatan yaralıyı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Çetin hastaneye kaldırıldı.

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