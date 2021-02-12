Kaskı hayatını kurtardı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Denizkızı Kavşağı’nda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün saat 16.30 sıralarında Denizkızı Kavşağı’nda meydana geldi. Mersin istikametinden gelen 07 AEL 444 plakalı otomobil sürücüsü kavşağa geldiğinde ışık ihlali yaptı. 07 ANL 159 plakalı motosikletiyle Uğur Mumcu Caddesinden Mehmet Oğuz Bulvarına geçiş yapan Volkan Keş ışık ihlali yapan otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Volkan Keş yere düştü. Kask takan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kazayı ucuz atlattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Keş’i ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Keş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.