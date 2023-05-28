Kask motosiklet sürücüsünün hayatını kurtardı

Mersin’in Tarsus ilçesinde trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin Tarsus istikametine D-400 karayolu Musalla kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.B. kullandığı 33 ACG 123 plakalı otomobil ile Cumali Z. idaresindeki 33 N 2035 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Cumali Z.’nin kafasında kask olması nedeniyle yaralı olarak kurtuldu.

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Cumali Z.’ nin durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.