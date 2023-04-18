Kasırga nedeniyle ıssız adada mahsur kalan Endonezyalı 11 balıkçı 6 gün sonra kurtarıldı

Ilsa Kasırgası’na yakalanan ve Avustralya kıyılarındaki küçük ıssız bir adada mahsur kalan 11 Endonezyalı balıkçı 6 gün sonra Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu tarafından kurtarıldı.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan Ilsa Kasırgası nedeniyle Avustralya kıyılarındaki küçük ıssız bir ada olan Bedwell’de mahsur kalan Endonezyalı 11 balıkçı, Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu tarafından 6 gün sonra kurtarıldı. Balıkçıların, altı gün boyunca yiyecek ve su olmadan hayatta kaldıkları aktarılarak, Bedwell’den güvenli bir yere sevk edildikleri belirtildi. Hayatta kalan balıkçıların Avustralya Sınır Gücü’ne ait bir uçak tarafından tespit edildiği ifade edildi.

Dokuz balıkçı kayıp

Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu, balıkçıların iki tekne halinde kasırgaya yakalandıklarını ve bir teknenin battığını aktararak, batan teknedeki 9 balıkçının kayıp olduğunu açıkladı. Batan teknede hayatta kalan tek balıkçının ise, diğer tekne tarafından kurtarılmadan önce saatlerce okyanusta bir bidonun üzerinde yardım beklediği ifade edildi.

Avustralya basınında yer alan haberlerde, balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, hükümetin en kısa sürede balıkçıları ülkelerine geri göndermek için çalışmalara başladığı aktarıldı.

Bölgede yaklaşık 14 yıldır görülen en güçlü kasırga olan Ilsa, geçtiğimiz hafta Batı Avustralya’yı vurmuştu.