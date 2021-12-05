Kasımpaşa’da kağıt toplayıcı kılığında uyuşturucu satışına bekçi engeli: 3 gözaltı

Kasımpaşa’da “gece kartalları” diye tabir edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, kağıt toplayıcı kılığına giren 2 torbacı ile yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı. Şahısların üstlerinden çok miktarda metamfetamin ile uyuşturucu hap çıktı.

Kasımpaşa’da gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri devriye gezerken saat 02.00 sıralarında bir sokakta yanlarına gelen şahıs ileride kağıt toplayıcısı kılığında 2 kişinin olduğunu ve sürekli yanlarına gelen birilerine bir şeyler verdiklerini ifade etti. Bunun üzerine bahsi geçen yere giden bekçiler, tarife uygun şahısları yakalayarak üst araması gerçekleştirdi.

"Memurlar geliyor dur dur"

Bekçilerin kendilerine doğru geldiğini gören kağıt toplayıcısı kılığındaki torbacı şahıslardan biri ötekini, “Memurlar geliyor dur dur" diyerek uyardı. Bu uyarıyı duyan bekçiler, şahısları durdurarak üst araması yaptı. Şahısların üzerinde 4.40 gram metamfetamin ve 36 adet kırmızı reçeteli uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Şahısların üst aramasında ele geçirilen bir cep telefonunun da uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı ortaya çıktı. Bir diğer cep telefonunun ise N.P. isimli şahsa ait olduğu ve uyuşturucu takasında kullanıldığı öğrenildi. Osman K. (41) ve Muhammet Ö. (32), sorgularının ardından Kasımpaşa Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

Devam eden operasyonda saat 04.30 sıralarında durumundan şüphelendiği bir şahsı durduran bekçiler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Salah M.’nin (31) üzerinde 20 gram metamfetamin ve 3 tablet şeklinde 42 adet kırmızı reçete ile satılan hap ele geçirdi.

Şahıslar, üzerlerinde ele geçirilen toplam 24 gram metamfetamin ve 78 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile Kasımpaşa Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.