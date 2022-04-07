Kaşıkçı dosyası kapandı Arabistan’la yeni dönem başlıyor!

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de giren Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamış ve yapılan araştırmalar sonucunda öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Mahkemedeki son duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

Dava Suudi Arabistan'a devredildi

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.