Kasayı parçalayıp 900 gram altın, 100 bin lira çaldılar
Adana’da bir ailenin evine giren hırsızlar kasayı parçalayıp açarak 900 gram altın ve 100 bin lira çalıp kayıplara karıştı.
Adana’da bir ailenin evine giren hırsızlar kasayı parçalayıp açarak 900 gram altın ve 100 bin lira çalıp kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Zeynep Erdoğan (40) yaklaşık 10 gün önce memleketi Mardin’e gitti. Erdoğan bu sırada evine hırsız girdiğini kasayı soyduğunu öğrenip geri döndü. Erdoğan ev geldiğinde kasanın parçalanıp içindeki bütün birikimi olan 900 gram altın ve 100 bin liranın olmadığını görünce yıkıldı. Erdoğan, haberi çocuklardan aldığını eve girip kasayı evin içinde parçalayıp soyduklarını belirterek, “Bunu dışarıdan biri yapmış olamaz. Bunu tanıdık biri yaptı. Benim bütün birikimim bu kasadaydı. Şimdi hepsi gitti. Çocuğuma araba alacaktım. Altınlar emanet altınlardı. Kaç gündür yıkıldık, bittik” diyerek gözyaşlarını tutamadı.
Erdoğan, polise giderek şikayetçi olduklarını da söyledi.
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