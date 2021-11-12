Kasalı motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir benzin istasyonuna girmek isteyen otomobil ile, seyir halindeki kasalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Şehit Mehmet Toğçuoğlu Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre benzin istasyonuna girmek isteyen Mehmet Uçar idaresindeki 45 RA 4870 plakalı otomobil ile, cadde üzerinde seyir halinde olan Yunus Emre (18) idaresindeki 45 RA 8860 plakalı kasalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Yunus Emre, kafasına aldığı darbe dolayısıyla hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Emre’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili araştırmanın devam ettiği bildirildi.