Karton yüklü kamyonet seyir halindeyken alev alev yandı

Antalya’da karton yüklü kamyonet henüz belirlenemeyen sebeple seyir halindeyken alev alev yandı. Araç küle dönerken, yangında can kaybı yaşanmadı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu İsa Elhammud (28) idaresindeki 31 MB 5471 plakalı kamyonetten seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Diğer araçların korna çalması ile Elhammud, durumu fark edip aracı kenara çekti. Araçtan çıkan dumanlar birden aleve dönüşerek tüm kamyoneti sardı. Kamyonet, içerisinde bulunan karton ve kağıtlar ile birlikte kullanılamaz hale geldi. Yangında, can kaybı yaşanmadı. Kamyonetin alev alev yanma anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İsa Elhammud, “Karton vardı hepsi yandı. Arabayı 6 ay önce satın almıştım. Maddi zararım ne kadar bilmiyorum” dedi.