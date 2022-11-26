Samanlı Dağlarının bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe’ye mevsimin ilk karı düştü.

Samanlı Dağları’nın zirvesindeki bin 640 rakımlı Kartepe’ye mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklıkları bugün, oldukça düşerken, kayak merkezi Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydetti.

Kocaeli kent genelinde ise yağmur etkili oluyor.