Kartepe’de plastik fabrikasında yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde plastik fabrikası alevlere teslim oldu. Yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, 01.00 sıralarında Kartepe ilçesi, Köseköy mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı, fabrikadan alevler yükseldi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.