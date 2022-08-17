Kartepe’de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, devrildi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolu üzerinde seyir halindeyken devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu bağlantı yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 63 ABK 210 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte devrildi. Kazanın şiddetiyle tır sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Seka Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.