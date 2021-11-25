Kartepe’de 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Çepni Mahallesinde bulunan Çepni Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.L idaresindeki 41 ACC 069 plakalı Hyundai marka otomobil, S.Ç idaresindeki 41 P 5193 plakalı minibüs ve 41 KN 689 plakalı Renault marka otomobil çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle araçlar kullanılmaz hale geldiler. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalelerin ardından yaralıları bölge hastanelere götürdüler. 41 ACC plakalı Hyundai marka otomobilin şoförü M.A.L, yolcu olarak bulunan N.Ö, H.A ve S.Ç; 41 KN 689 plakalı Renault marka otomobilde yolcu olarak bulunan B.Y.A, E.H ve E.D ile 41 P 5193 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan F.B yaralandılar.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.