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Kartal’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon
KARTAL'DA UYUŞTURUCU SATIŞI YAPTIKLARI BELİRLENEN KİŞİLERE YÖNELİK OPERASYON YAPILDI. 13 ADRESE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN BASKINA, ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DESTEK VERDİ.
Asayiş 17.10.2020, 09:25
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Kartal’da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskına, özel harekat polisleri destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Kartal’da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskına, özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.
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