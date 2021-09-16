banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek

Kartal’da takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

İstanbul Kartal sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü önündeki araç sarı ışıkta durunca araca çarpmamak için bir anda direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan araç takla atarken, araç sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

Asayiş 16.09.2021, 16:16
Kartal’da takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

İstanbul Kartal sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü önündeki araç sarı ışıkta durunca araca çarpmamak için bir anda direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan araç takla atarken, araç sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Kartal sahil yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 HC 4455 plakalı Fiat markalı araç sürücüsü, seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, önünde ilerleyen araç bir anda sarı ışıkta durdu. Araç sürücüsü Aşrı Polat, önünde duran araca çarpmamak için direksiyonu kırıp manevra yapınca otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Yolda ters vaziyette kalan aracın sürücüsü ise kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Araç yönetimindeki sürücü Aşrı Polat (50) önündeki araca vurmamak için sağa kırınca aracın aracını kaza yaptığını söyledi. Polat, “Önümde araba durdu. Araba vurmamak için durduğumda araç takla attı. Daha başka bir şey yok hatırlamıyorum" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0