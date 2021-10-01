Kartal’da otomobilin çarptığı motosikletli yaşam savaşını kaybetti

Kartal’da iddiaya göre önüne atlayan öğrencilere çarpmamak için duran motosiklet sürücüsü Cengiz Şen’e, Ender O. isimli sürücü otomobil ile çarptı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Şen’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

18 Eylül tarihi saat 15.30 sularında Kartal sahil yolu Turgut Özal Bulvarında meydana gelen kazada, 07 FZC 17 plakalı motosiklet sürücüsü Cengiz Şen, 2 genç kızın yola atlaması ile durdu. Arkadan kontrolsüz bir şekilde ve süratle gelen 34 END 32 plakalı otomobil sürücüsü Ender O., duramayıp kontrolünü kaybederek motosiklet sürücüsü Cengiz Şen’e çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cengiz Şen, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ender O.’nun kaza anında alkollü olduğu iddia edildi. Savcılık ifadesinde olay sırasında içkili olmadığını, olay sonrasında alkol kullandığını iddia eden şüpheli Ender O. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nde yaklaşık 2 haftadır tedavi gören 44 yaşındaki Cengiz Şen’in bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.