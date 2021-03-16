Kartal’da ’otomobilden far hırsızlığı’ kamerada

Kartal’da kiralandığı tespit edilen otomobil ile araçların farlarını çalan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın otomobilden hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Mart’ta Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde park halinde bulunan lüks bir otomobilin farlarının çalınması ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, ‘otodan hırsızlık’ konusuna yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda bahse konu olayda kullanılan ve kiralandığı belirlenen otomobil tespit edildi. Otomobili kiralayan D.C.U. isimli şahıs 15 Mart’ta Esentepe Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, otomobilden farların çalınma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.