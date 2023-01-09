Kartal’da otomobil ile çarpışan panelvan devrildi: 2 yaralı

Kartal’da otomobil ile çarpışan panelvanın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 CPT 965 plakalı panelvana, caddeye girmek isteyen 34 AKZ 35 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan yan yatarken otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yan yatan panelvanın içinde bulunan sürücü çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisindeki yaralıları, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle cadde üzerine trafik yoğunluğu oluşurken araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrardan normal haline döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.