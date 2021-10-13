banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Bitcoin düşüşe geçti
Bitcoin düşüşe geçti
Squid Game nasıl tuttu?
Squid Game nasıl tuttu?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması
Mehmet Ali Erbil'den yeni Ece Ronay açıklaması

Kartal’da otomobil bariyerlere saplandı

Kartal’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere girdi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, bariyer aracın ön kaputundan grip bagaj kapısından çıktı.

Asayiş 13.10.2021, 20:02
Kartal’da otomobil bariyerlere saplandı

Kartal’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere girdi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, bariyer aracın ön kaputundan grip bagaj kapısından çıktı.

Kartal’da TEM otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, ticari araç sürücüsü direksiyon kontrolü kaybederek bariyerlere girdi. Bariyerler aracın ön kaputundan girip bagaj kapısından çıktı. Kazada can kaybı olmazken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye ulaştırdı. Kazadan dolayı bir süre aksayan trafik, polis ekiplerince kontrol altına alındı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1