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Kartal’da otobüs durağa daldı, 4 bisikletçi kıl payı kurtuldu

Kartal Sahil’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü otobüs durağına daldı. O esnada durakta bekleyen 4 bisikletçi son anda kurtuldu.

Asayiş 19.08.2021, 09:42
Kartal’da otobüs durağa daldı, 4 bisikletçi kıl payı kurtuldu

Kartal Sahil’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü otobüs durağına daldı. O esnada durakta bekleyen 4 bisikletçi son anda kurtuldu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kartal Sahil yolu Ankara isitikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yolda seyir halinde olduğu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü yol kenarındaki durağa daldı. O esnada durakta bekleyen 4 bisikletçi ise kazadan kıl payı kurtuldu.

Kaza sonrası yaşananlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otobüs durağına ait camların patladığı, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan bisikletçilere sağlıkçıların müdahale ettiği görülüyor.

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