Kartal’da okul önüne uyuşturucu satan şüpheli yakalandı

İstanbul’un Kartal ilçesinde okul çevresinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Otomobilde camdan cama uyuşturucu alışverişi okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte uyuşturucuyla mücadele” çerçevesinde okul çevrelerindeki önlemlerini artıran Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukları ve gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Okul ve parklar çevresinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde denetimlerini sıkı tutan İlçe Polisi, geçtiğimiz Çarşamba günü bir okulun çevresinde sürekli hareket halinde bulunan şüpheli bir aracı yakın takibe aldı.

Polis, okul çevrelerindeki devriyeleri sıklaştırdı

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Mobil Okul Timlerinin izlemeye aldığı şüpheli otomobildeki zanlı, emniyet ekiplerince sürekli gözlem altında tutuldu. Polis, şüpheli aracı bir müddet takip edildikten sonra sürücünün kaçış güzergâhlarını keserek otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde toplam ağırlığı 148 gram gelen 94 parça “mariuhana” türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli H.İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Okul önündeki uyuşturucu alışverişi okulun güvenlik kameralarına yansıdı

Okul önünde uyuşturucu satmaya kalkarken yakalanan H.İ.K., sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Uyuşturucu taciri, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Zanlı, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan okul önündeki uyuşturucu ticareti, okulun güvenlik kameralarına da yansıdı. Otomobilde camdan cama gerçekleştirilen uyuşturucu alışverişinin ardından, polis operasyon düzenledi.