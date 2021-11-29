Kartal’da mazgallar tıkandı, sahil yolu göle döndü

Kartal Sahil yolunda mazgalların tıkanması ile sahil yolu göle döndü. İtfaiye ve yol bakım ekiplerinin yoğun çalışması ile yol yaklaşık 1.5 saate açıldı.

Kartal Kordonboyu sahil yolunda şiddetli yağmurun etkisi ile mazgallar tıkandı. Tıkanan altyapı giderleri yoğun yağmuru yağması sonucu sahil yolu göle döndü. Sahil yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yükselen sular yüzünden bazı araçlar yolda kaldı. Bir vatandaşı ise iş makinası mahsur kaldığı yerden kurtardı. Öte yandan sahil yolunda bulunan Ordu evi de su baskını yaşandı. İŞ makinaları ve su tahliye araçlarının müdahale ettiği olayda Kartal Kordonboyu sahil yolu yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonucunda yeniden trafiğe açıldı.