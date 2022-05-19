Kartal’da lüks otomobilin çarptığı motosikletli 15 metre sürükledi

Kartal’da seyir halinde olan motosikletliye lüks otomobil çarptı. Yere savrularak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartal Anayurt Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak gelen Porsche marka beyaz lüks araç, seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 15 metre sürüklendi. Lüks otomobil sürücüsü aracından inip motosiklet sürücüsünün yanına koştu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Lüks otomobilin, motosiklet sürücüsüne çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde esnaf olan Nurdagül Büyükçolak, "Yukarıdan hızlı gelen araba motosikleti önüne alarak 15 metre sürükledi. Kurye yerden kalkamadı. Sonra ambulans geldi. Biz bu tür kazaları her gün yaşıyoruz. Yetkililer çözüm üretmeli. Burası okul bölgesi, aynı zamanda da dört yol ağızı. Işık ya da kasis koyulmalı” dedi.