Kartal’da lüks otomobile çarpan lüks cip alev alev yandı

Kartal’da sahil yolunda ışıklarda duran lüks otomobile arkadan gelen lüks cip çarptı. Önünde duran otomobile çarpan cip, çarpmanın etkisiyle alev alarak yanmaya başladı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi. Lüks cipin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Kartal’da sahil yolunda Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Umut Gidelim yönetimindeki 34 DKJ 250 plakalı BMW markalı otomobil kırmızı ışıkların yanmasıyla yolda durdu. Arkadan gelen Serap Korkmaz yönetimindeki 34 ENA 534 plakalı Jaguar markalı lüks cip önünde duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Lüks cip kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çevredeki vatandaşlar, cipi yanan sürücü Serap Korkmaz’ı teselli etti. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda iki araçta da maddi hasar oluştu.

Olaya tanık olan Mehmet Yıldız, “Araçtan dumanlar çıktı. Bazıları tüplerle müdahale etti. İtfaiye yetişmeseydi araba kesinlikle yanmıştı” dedi.

Öte yandan lüks cipin yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.