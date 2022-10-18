Kartal’da lastiği çıkan kamyon bariyerlere çarptı: Trafik felç oldu

Kartal’da lastiği çıkan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, Kartal Samandıra bağlantı yolunda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mercedes marka 34 DMP 192 plakalı kamyonun lastiği seyir esnasındayken çıktı. Kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken kamyonda küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.