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Kartal’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobillere çarpıp takla attı

Kartal’da Toros Caddesinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı. .

Asayiş 28.09.2021, 03:37
Kartal’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobillere çarpıp takla attı

Kartal’da Toros Caddesinde seyir halinde bulunan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarpıp takla attı. .

Olay, 01.15 sıralarında Kartal Esentepe Mahallesi Toros Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Duygu Elvan yönetimindeki 34 BP 36 43 plakalı Nissan markalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarpıp takla attı. Kazada şoför Duygu Elvan ve yanında bulunan Kezban Elvan takla atan araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araç içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazayı gören vatandaş o anları anlattı

Görgü tanığı Âdem Gökdemir, ”Ofisten çıkmış arabamıza doğru giderken, dengesini kaybeden araba 2 otomobile vurdu, sonra takla attı. Kazanın şokunu atlattıktan sonra itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik 1 yaralıyı itfaiye 1 yaralıyı da vatandaşlar otomobilden çıkardı. Toplamda 2 yaralı vardı."

Kaza anı güvenlik kamerasında

2 kişinin yaralandığı kaza cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla geldiği, sonrasında kontrolden çıkarak park halindeki iki otomobile çaptığı görülüyor. Devamında otomobil takla atarken yardıma koşan vatandaşlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

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