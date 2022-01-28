Kartal’da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan’ın cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı Galip Gülistan’ın yanı sıra genç kadının kocası ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, aldatma iddiası üzerine aile meclisi kararıyla cinayet kararı aldıkları kaydedildi.